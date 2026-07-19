Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Tren Setleri'nin 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü hattında hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Tren setleri, ilk kez Adapazarı-Gebze hattı dışında yolcu taşıyacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve millî demiryolu araçları arasında yer alan Milli Elektrikli Tren Setleri'nin, 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü hattında seferlere başlayacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Elektrikli Tren Setleri'nin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularla buluşacağını belirtti.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen tren setlerinin 160 kilometre işletme hızına ve 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Uraloğlu, yeni seferlerle bölgesel demiryolu taşımacılığında konforun artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2023 yılından bu yana hizmet veren Milli Elektrikli Tren Setleri'nin bugüne kadar yaklaşık 2,7 milyon yolcu taşıdığını belirterek, yerli ve millî teknolojilerin demiryolu ulaşımındaki payını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.