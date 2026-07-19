Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Akustik Yaz Akşamları' etkinliği, hafta sonunda müzikseverleri buluşturdu. Amatör sokak sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar, yaz akşamlarını canlı müzik eşliğinde geçirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ediyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Akustik Yaz Akşamları' etkinliği kapsamında hafta sonunda Şehzadeler Bülent Koşmaz Parkı ile Yunusemre Orkide Park'ta sahne alan amatör sokak sanatçıları, seslendirdikleri eserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cuma ve cumartesi günleri düzenlenen programlarda amatör sokak sanatçıları sahne alırken, vatandaşlar yaz akşamlarının tadını canlı müzik eşliğinde çıkardı. Etkinliğin ilk adresi Bülent Koşmaz Parkı oldu. Cuma akşamı sahneye çıkan Aybüke&Arda grubu, seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla dinleyicilere keyifli bir konser sundu.

Parkı dolduran vatandaşlar, performansı ilgiyle takip ederek müziğin ritmine eşlik etti. Programın ikinci gününde ise etkinlik Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde yer alan Orkide Park'ta devam etti. Sahne alan Halil Haskaraca, repertuvarındaki sevilen eserlerle katılımcılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Vatandaşlar, zaman zaman şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek etkinliğe renk kattı.

Amatör müzik gruplarını sanatseverlerle buluşturan 'Akustik Yaz Akşamları' iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.