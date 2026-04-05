Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 22. hafta karşılaşmasında Akran Gemlikspor, sahasında konuk ettiği 2 Eylülspor'u 4-0 mağlup ederek playoff yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Karşılaşmada kilidi açan isim Selimcan İyigün oldu. Tecrübeli oyuncu, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını öne geçirdi. İlk golün ardından oyun kontrolünü tamamen eline alan kırmızı-beyazlı ekip, Selimcan'ın Furkan'ın asistiyle kaydettiği ikinci golle farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Akran Gemlikspor'da sahneye çıkan Alperen Asa, önce Yusuf Özdemirel'e yaptığı asistle skoru 3-0'a taşıdı.
Başarılı oyuncu daha sonra kendisi de fileleri havalandırarak takımının dördüncü golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 4-0.
Playoff umutlarını yitirmeyen ve sıralamadaki yerini güçlendirmek isteyen Akran Gemlikspor, aldığı bu farklı galibiyetle taraftarını sevindirdi.
Kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Ankara'da Beytepe Mete Spor ile karşı karşıya gelecek. Akran Gemlikspor, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek playoff bileti hedefini sürdürmek istiyor.