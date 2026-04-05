Kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Ankara'da Beytepe Mete Spor ile karşı karşıya gelecek. Akran Gemlikspor, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek playoff bileti hedefini sürdürmek istiyor.

Playoff umutlarını yitirmeyen ve sıralamadaki yerini güçlendirmek isteyen Akran Gemlikspor, aldığı bu farklı galibiyetle taraftarını sevindirdi.

Başarılı oyuncu daha sonra kendisi de fileleri havalandırarak takımının dördüncü golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 4-0.

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Akran Gemlikspor'da sahneye çıkan Alperen Asa, önce Yusuf Özdemirel'e yaptığı asistle skoru 3-0'a taşıdı.

Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Karşılaşmada kilidi açan isim Selimcan İyigün oldu. Tecrübeli oyuncu, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını öne geçirdi. İlk golün ardından oyun kontrolünü tamamen eline alan kırmızı-beyazlı ekip, Selimcan'ın Furkan'ın asistiyle kaydettiği ikinci golle farkı ikiye çıkardı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 22. hafta karşılaşmasında Akran Gemlikspor, sahasında konuk ettiği 2 Eylülspor'u 4-0 mağlup ederek playoff yarışındaki iddiasını sürdürdü.

