Edirne Enver Fırtın 2. Amatör Lig C Grubu'nda mücadele eden Keşan Gençordu, kritik şampiyonluk maçında Havsa Spor'u 3-2 mağlup ederek kupayı ilçeye getirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan, yerel liglerde ardı ardına gelen şampiyonluklarla spor kenti kimliğini pekiştiriyor. Yenimuhacir Spor'un başarısının ardından bir büyük zafer de Keşan Gençordu'dan geldi. Genç futbolcular, Edirne Enver Fırtın 2. Amatör Lig C Grubu'nun en kritik karşılaşmasında güçlü rakip Havsa Spor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sahada sergilenen müthiş azim ve takım ruhuyla gelen bu şampiyonluk, Keşan spor camiasında ve ilçede büyük bir coşkuyla karşılandı.

Keşan altyapı ve gençlik futbolunun yükselen değeri Keşan Gençordu, şampiyonluk yolundaki en büyük sınavını başarıyla verdi. Güçlü ve formda rakibi Havsa Spor ile karşı karşıya gelen Keşan ekibi, futbolseverlerin heyecanla takip ettiği zorlu doksan dakikanın ardından sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

SAHADA SANİYELERLE YARIŞAN MÜTHİŞ MÜCADELE

Şampiyonluk unvanını belirleyecek olan karşılaşma, iki takımın da kontrollü ve istekli oyunuyla başladı. Güçlü rakibi karşısında oyun disiplininden kopmayan, sahada basmadık yer bırakmayan Keşan Gençordu, taktiksel üstünlüğü ve bitirici atakları sayesinde fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.

Havsa Spor'un geri dönüş çabalarına rağmen skoru korumasını bilen gençler, maçı 3-2 kazanarak hak ettikleri kupaya uzandı.

'ALIN TERİ DÖKEN TÜM SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Gelen tarihi zaferin ardından Keşan genelinde tebrik mesajları peş peşe geldi. Gençlerin sergilediği vizyon ve karakteri öven spor otoriteleri ve kulüp yönetimi yayımladıkları mesajda şu ifadeleri kullandı:

Karşılaşmanın ardından Keşan Genç Ordu Takımı'na kupasını Edirne ASKF Yönetim Kurulu üyesi Taner Karatepe tarafından verildi.

Kupa töreni öncesi konuşan Keşan Genç Ordu Kulübü Başkanı İbrahim Uygun, 'Sahada gösterdikleri üstün mücadele, azim ve takım ruhuyla bu hak edilmiş şampiyonluğa ulaşan futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Keşan futboluna büyük bir gurur yaşatan bu başarıda alın teri döken tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Tebrikler Keşan Gençordu! Şampiyonluk Keşan'a çok yakıştı' ifadelerini kullandı.