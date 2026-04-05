Süper Lig'de Galatasaray karşısında 2-1'lik galibiyet sonrası yaşanan sözlü ve fiziki sataşma üzerine Trabzonspor resmi açıklama yaptı, futbolcusunu hedef alan davranışları şiddetle kınadı.

İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşma sonrası yaşanan olaylar nedeniyle açıklama yapma gereği duydu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, galibiyet coşkusuna eşlik eden müzik sırasında futbolcu Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında sözlü sataşmanın yaşandığı belirtildi.

Açıklamaya göre Bardakcı, Çakıroğlu'na 'Kaç yaşındasın lan sen' ifadeleriyle provokasyonda bulunmuş, oyuncu ise sadece rakip futbolcuyu soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir.

Trabzonspor, olayın ardından sosyal medyada Çakıroğlu hakkında yapılan çirkin paylaşımları da kınayarak, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını duyurdu.

Kulüp, futbolcusunu hedef alan tüm sözlü ve fiziki saldırıları şiddetle kınadığını vurguladı.