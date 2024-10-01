AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun adının bir adli soruşturma sırasında uyuşturucu ticaretine karışması ve gözaltına alınması sonrası partisinden istifa etti. Zenbilci X hesabından yaptığı açıklamada "Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandıktan sonra hesabını kapatması ise dikkat çekti.

Ak Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. Oğlunun adının bir adli soruşturmada geçtiğini belirten Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zenbilci, resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

"MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI EN BÜYÜK BEKLENTİM"

Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir.

"DAVA ARKADAŞLARIMIZA ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

X HESABINI KAPATTI

Adana AKP Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin istifa kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken tecrübeli siyasetçinin kısa süre sonra X hesabını kapatması ida dikkatlerden kaçmadı.