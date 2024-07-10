Turizm Mağdurları Koruma Derneği, Sakarya SEN Otelde Devremülk adı altında dolandırılan turizim ve termal mağdurlarını biraraya getirdi. Devremülk mağduru olduktan sonra hakkını aramak için bir dernek kuran Yavuz Selim Toklu yaptığı hukuksal çalışmalarla Türkiye de gündem oluşturdu.

Üyelerle birlikte yaptığı şikayetler ve usulsüzlükleri Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına bildiren Dernek Başkanı Toklu, Turizm ve Termal Devremülk dolandırıcılarına büyük bir darbe vurdu. Başsavcılık tarafından tarafından yürütülen ‘Terma City’ soruşturması kapsamında ücretsiz tatil vaadiyle devre mülk ve tatil dolandırıcılığı yapan çete düzenlenen operasyonla çökertildi.

Yalova merkezli İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 30 çete üyesinden 29’u yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü biliniyor. Gözaltına alanın 29 şüphelider biri olan Orhan Karadereli ile birlikte 9 kişi tutuklanarak cezaevine kondu. Tutuklananlar arasında Yaprak Dökümü diziyle tanınan Ahmet karakteri ile tanınan Yusuf Atala da var. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında daha çok mağdura ulaşmak ve onların sorunlarını çözmek için çeşitli illerde mağdurlarla toplantılar yapan Turizm Mağdurları Koruma Derneği SEN Otelde düzenlediği toplantıyla bölgedeki Devremülk mağdurlarını biraraya getirdi. Toplantıda Devremülk mağdurları ve dernek ile ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Yavuz Selim Toklu şunları söyledi:

“Bugüne kadar 3.700 kişinin mağduriyetini giderdik. Çeşitli illerde olmak üzere toplamda otuzu aşkın konferans düzenleyerek mağdurlar ile buluştuk ve konu ile alakalı bilgilendirmelerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Derneğimiz İstanbul’da 8 asil ve 8 yedek üye ile kurulup 3500 üye ile yoluna devam etmekte. Amacımız, Türkiye ve Avrupa genelinde 600.000 civarında devremülk mağduru olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle turizm sektöründe hakları çiğnenmiş, yanıltılmış veya mağdur edilmiş bireylere rehberlik etmek ve demokratik hukuk ilkelerine dayalı olarak haklarını savunmalarına yardımcı olmaktır. Şeffaf yönetim anlayışımız, etik kurallara olan bağlılığımız ve çözüm odaklı yaklaşımımızla, üyelerimize en yüksek faydayı sağlayarak bağımsız bir demokratik kuruluş olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Siz değerli üyelerimizin güveni ve katılımı ile her geçen gün büyüyen bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz.



Turizm mağdurları koruma derneği olarak vizyonumuz; insanlığa hizmeti oluşum amacımızın merkezine alıp, turizm sektöründe tüketici olarak tek bir mağdur kişi kalmayana kadar; hakları teslim edilmemiş , hakları yanlış anlatılmış, yanıltılmış, çeşitli yöntemlerle mağdur edilmiş kişileri; hakları ile ilgili bilinçlendirmek, haklarını koruyabilmelerini öğreterek haklarını geri kazanmalarını sağlamak için bu doğrultudaki çalışmalara güçlü, doğru ve etkin şekilde rehberlik ve öncülük ederek sürdürmek, demokratik hukuk doğrultusunda gereken yardım ve teşviki nitelikli şekilde sağlamaktadır. Tüketici haklarını bireyin en önemli haklarından biri olarak kabul edip, yüksek insanî ahlak anlayışımız ile üyelerimizin ve danışanlarımızın maruz kaldığı sorunları önemseyerek bu kişilerin en yüksek fayda sağlayacağı şekilde çalışıp mağduriyetlerini ve ihtiyaçlarını gidermek. Bizim değerlerimiz Saygı ve sevgi ile hareket etmek,Şeffaf bir yönetim anlayışı sunmak. Adil, eşit, kaliteli, hızlı ve verimli hizmet sunmak.Etik kurallara uymak. Bağlılık ve iş birliği içerisinde üyelerin ve çalışanlarımızın motivasyonunu güçlendirmek. Çözüm odaklı, güvenilir olmak. Öncü olarak rehberlik vermek.Üyelerimize en yüksek oranda fayda sağlamak"