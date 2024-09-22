İstanbul'un Şile ilçesinde AK Parti’de yaklaşan ilçe kongresi öncesi delege seçimleri yapıldı. AK Parti Şile İlçe Başkanlığı'ndaki delege seçimlerine partililerin yoğun ilgisi dikkat çekti.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Şile İlçe Başkanlığı'ndaki delege seçimleriyle ilgili İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, “İlk günkü aşk ve heyecanla” yaklaşan kongre öncesi gerçekleşen delege seçimlerine partililerin gösterdikleri ilgiden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Akgül, Genel Başkan Erdoğan’ın liderliğinde 'Güçlü Türkiye, Güçlü İstanbul ve daha güçlü Şile için hep birlikte “Durmak Yola Devam” vurgusu yaptı.

İlçe Başkanlığına aday olacak isimler arasında yer alan Hakan Şengül delege seçimleriyle ilgili, “Evimiz ve baba ocağımız olan AK Parti Şile İlçe Teşkilatımızda, yaklaşan kongre süreci öncesinde delege seçimlerimizi tamamladık. Teşkilatımızın cefakar kadrolarıyla birlikte geleceğimiz ve yarınlarımız için çalışmaya ve değer üretmeye devam edeceğiz. Güçlü teşkilat, güçlü yönetim ve güçlü Şile için Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Partililerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen delege seçimleri sonrasında artık yaklaşan kongre öncesinde İlçe Başkanlığı yarışında gözler delegelere çevrildi.