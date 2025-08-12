AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Hasan Uğurlu Barajı’nda yaptığı incelemelerde, barajın turizm ve ulaşım potansiyelini artırmak için çalışmalar başlatılacağını duyurdu. Tokat, Samsun, Ordu ve Amasya’yı birleştiren bölgenin doğal güzelliklerini öne çıkararak, feribot seferlerinin geliştirilmesi ve Düden Gölü’nde bungalov ev projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Hasan Uğurlu Barajı’nda teşkilat üyeleriyle incelemelerde bulunan AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, barajın dört ilin kesişim noktasında stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

1981’de Yeşilırmak üzerinde kurulan barajı “yeşilin ve mavinin buluştuğu doğa harikası” olarak tanımlayan Aldemir, bölgenin turizm ve ulaşım açısından potansiyelini değerlendirmek için projeler geliştirileceğini açıkladı.

FINDIK ÜRETİMİ VE ULAŞIM AĞI GÜÇLENECEK

Milletvekili Aldemir, Tokat’ın Türkiye’de fındık üretiminde yedinci sırada yer aldığını ve Gökal çevresindeki köylerde yıllık 2 bin ton fındık üretildiğini ifade etti. Bu ürünlerin büyük kısmının Samsun’a nakledildiğini belirten Aldemir, feribot seferlerinin hızlandırılması için Ulaştırma Bakanlığı’na bilgi notu ilettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

TURİZM VE REKREASYON PROJELERİ

Bölgenin turizm potansiyeline dikkat çeken Aldemir, “Hasan Uğurlu Barajı, gezilip görülmesi gereken bir doğa harikası. Burayı turizme açmak için elimizden geleni yapacağız,” dedi. Düden Gölü’nde DSİ tarafından başlatılan genişletme ve rekreasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını müjdeleyen Aldemir, bölgeye bungalov evler, oturma ve yürüyüş alanları yapılacağını duyurdu.

Gökal’daki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Aldemir, sağlık hizmetlerindeki yetersizliklere çözüm arayacaklarını belirtti. Aile hekimliğinin entegre hastaneye dönüştürülmesi ve eczane ihtiyacının karşılanması için adımlar atılacağını ifade etti. Ayrıca, eskimiş elektrik hatları, yol sorunları ve belediyenin ekipman eksiklikleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yapılacağını vurguladı.