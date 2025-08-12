Maltepe Belediyesi ekipleri, halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi için ilçedeki marketlerde denetim başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘güvenilir gıda’ kapsamında başlattığı karekod uygulamasını da sorgulayan ekipler, gıdaların hijyen, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilk olarak Başıbüyük Mahallesi’nde bulunan zincir marketlerde “karekod” uygulaması ve gıda denetimi gerçekleştirildi. Ekipler gezdikleri zincir marketlerde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “tarladan sofraya gıda güvenilirliği” doğrultusunda başlattığı, üretilen gıdaların birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar hangi işlemlerden geçtiği, işletmelerin denetim tarihleri gibi özel bilgileri içeren ve vatandaşların da telefonlarına kuracakları uygulamaya erişebilecekleri karekod uygulamasını denetledi.

TEK UYGULAMA, GÜVENİLİR GIDA!

Karekod uygulamasına uyulduğu gözlemlenen denetimlerde vatandaşlar da bilgilendirildi. Zabıta ekipleri, bu sayede vatandaşların telefonlarına yükledikleri “Tarım Cebimde” uygulaması üzerinden, marketlerde yer alan karekodları telefonlarına okutarak, alışveriş yaptıkları işletmenin adı, adresi, en son resmi denetim tarihine ve gıdaların üreticiden tüketiciye gelene kadar geçirdiği işlemlere rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi.

Barkod kullanımıyla ilgili uyarılarda da bulunan ekipler, sonrasında gıda denetimi de gerçekleştirdi. Donmuş gıdalar, süt ve konserve ürünleri ve diğer gıdalarda hijyen, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.

Zabıta yetkilileri; bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.