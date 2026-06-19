TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen sosyal devlet anlayışından taviz vermediklerini belirterek, doğal gaz ve elektrik desteklerinden sosyal yardımlara kadar vatandaşları korumaya yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin 'işçi hakları'na ilişkin grup önerisi üzerine AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Ahmet Kılıç, son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin birçok ülkeyi etkilediğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler, enerji ve gıda piyasalarındaki dalgalanmalar ile küresel ticaretteki belirsizliklerin ekonomik baskıları artırdığını söyledi. Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini ancak AK Parti hükümetlerinin vatandaşları yalnız bırakmadığını vurgulayan Kılıç, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda önemli destek programlarının hayata geçirildiğini kaydetti.

'DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ SÜRÜYOR'

Kılıç, 2026 yılı bütçesinden 400 milyar TL kaynak ayrılarak doğal gaz faturalarının yüzde 45'inin, elektrik faturalarının ise yüzde 55'inin devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Sosyal yardımlara da dikkat çeken Kılıç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin artırıldığını ifade ederek, sosyal yardımlaşma bütçesinin 917 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi.

İSTİHDAM 32 MİLYONU AŞTI

Ekonomiye ilişkin güncel verileri de paylaşan Kılıç, 2026 yılı itibarıyla Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısının 32 milyon 166 bine ulaştığını, işsizlik oranının ise yüzde 8,2 seviyesine gerilediğini açıkladı. Konuşmasında 2002 yılı ile günümüz arasındaki maaş ve gelir seviyelerini dolar bazında karşılaştıran Kılıç, en düşük memur maaşının 238 dolardan 1.291 dolara yükseldiğini, en düşük emekli aylığının 40 dolardan 430 dolara çıktığını ve asgari ücretin 112 dolardan 604 dolara ulaşarak yaklaşık yüzde 500 artış gösterdiğini ifade etti.

'EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN ADIMLAR SÜRECEK'

Milletvekili Kılıç, söz konusu verilerin uygulanan ekonomi politikalarının istihdamı koruyan ve üretimi destekleyen yönünü ortaya koyduğunu savunarak, ekonomik istikrarın güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Muhalefetin önergesinde yer alan konuların zaten ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarının gündeminde olduğunu belirten Kılıç, ücret politikaları, emeklilerin durumu ve sosyal destek mekanizmalarının sürekli değerlendirildiğini söyledi.

Cumhur İttifakı olarak çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Kılıç, bütçe imkânları doğrultusunda toplumun tüm kesimlerinin refahtan hak ettiği payı alması için çalışmaların süreceğini kaydetti.