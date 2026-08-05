İstanbul'da Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde yapılan Başkan Vekili seçiminde kazanan CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya oldu. Tartışmalı geçen oylama sürecinin ardından dördüncü turda Çetinkaya 22 oy alarak Başkan Vekili seçildi.

İSTANBUL (İGFA) - Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan Başkan Vekili seçimi tamamlandı.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. İlk üç turunda tartışmaların yaşandığı seçim, dördüncü turda sonuçlandı.

Dördüncü tur oylamada 44 meclis üyesi oy kullandı. Kullanılan oyların 40'ı geçerli sayılırken, 4 oy geçersiz kabul edildi. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kaldı.

Seçimin önceki turlarında CHP'nin adayı Çetinkaya önde çıkarken, üçüncü turda geçersiz oylar üzerinden AK Parti grubu ile divan arasında tartışma yaşanmış ve seçim dördüncü tura kalmıştı.

Dördüncü tur sonucuyla birlikte Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği görevi CHP'de kaldı.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

İstanbul yerel yönetimlerinde aktif görev üstlenen Çetinkaya, hem Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yerel yönetimlerde eğitim, sosyal belediyecilik ve komisyon çalışmalarıyla öne çıkan Çetinkaya, İBB Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Komisyonu'nda raportör olarak görev alırken, Üsküdar Belediyesi'nde de çeşitli ihtisas komisyonlarında çalışmalar yürütmektedir. Çetinkaya, siyasi kariyeri boyunca belediye meclis çalışmaları, komisyon faaliyetleri ve yerel yönetim hizmetleri içerisinde aktif rol aldı.