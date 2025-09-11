Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Midyat’a gelen AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, ilçede yoğun bir programla vatandaşlarla buluştu.MARDİN (İGFA) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Derya Ayaydın, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Midyat’ta önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı ile birlikte projeleri yerinde inceleyen Ayaydın, esnaftan gençlere, kadınlardan şehit ailelerine kadar birçok kesimle bir araya geldi. Yoğun program boyunca Midyatlılarla iç içe olan Ayaydın, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılandı.

Programına Belediye ziyareti ile başlayan Ayaydın, ilçenin geleceğine dair projeler hakkında bilgi aldı. Hemşehrilerin taleplerinin de gündeme geldiği görüşmede Ayaydın, “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Midyat’a değer katacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Yapımı devam eden Jandarma Binbaşı Yakup Karakaya Hatıra Ormanı Mesire Alanını da ziyaret eden Ayaydın, alanın tamamlanmasıyla vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği önemli bir yaşam alanının Midyat’a kazandırılacağını söyledi.

Gençlik Merkezi’nde sportif faaliyetlere katılan gençlerle bir araya gelen AK Partili Derya Ayaydın, gençlerin heyecanına ortak oldu. “Gençliğe yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırımdır” diyen Ayaydın, merkezin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti. İlçe çarşısında esnafı ziyaret eden Ayaydın, vatandaşların sorunlarını dinledi, bereketli kazançlar diledi.

Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezi’ni de ziyaret ederek buradaki atölyelerde el emeği ürünler üreten kadınlarla sohbet eden Ayaydın, “Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız” diyerek destek mesajı verdi. Ayaydın, son olarak, yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri de incelendi. Ayaydın, tesisin tamamlandığında Midyatlıların sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.