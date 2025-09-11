Konya’nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde her iki başkana rozetlerini takarak katılımlarını resmileştirdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti, yerel yönetimlerdeki etkisini artırmaya devam ediyor. Konya’nın Seydişehir ilçesinde CHP’den seçilen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti saflarına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısı öncesinde düzenlenen törende her iki başkana rozetlerini bizzat taktı.

AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Erdoğan’ın rozet taktığı anlara ait fotoğraflar da yayımlandı.

HASAN USTAOĞLU KİMDİR?

1975 Konya doğumlu Hasan Ustaoğlu, Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu. 2004’ten itibaren kendi mühendislik firmasında çalışan Ustaoğlu, 2010’dan itibaren CHP’de yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini üstlendi. 2014-2019 yıllarında CHP Belediye Meclis Üyeliği, 2019’da Konya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Ustaoğlu, şimdi AK Parti’ye geçti.

MESUT MERTCAN KİMDİR?

Konya’nın Emirgazi ilçesinde 31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen Mesut Mertcan, partisiyle yollarını ayırarak AK Parti’ye katıldı. Mertcan’ın geçişi, AK Parti’nin Konya’daki yerel yönetim etkisini güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.