AK Parti Söğüt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, geniş katılım ve yüksek coşkuyla gerçekleştirildi. Kuruluşun ve Kurtuluşun Beşiği Söğüt'te düzenlenen toplantı, teşkilatın sahadaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Pazaryeri Gğndem / BİLECİK (İGFA) - Toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam, AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Av. Mustafa Büyüküner, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Konak, Belediye Meclis Üyesi Emrah Yüceışık ile çok sayıda partili katıldı.

İlçe Başkanı Av. Mustafa Büyüküner, yaptığı konuşmada Söğüt'ün tarihi misyonuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

'Kuruluşun ve Kurtuluşun Beşiği Ertuğrul Gazi Ocağı şehrimizde, teşkilatımızın her kademesinden dava arkadaşlarımızın büyük bir coşkuyla katılım sağladığı Ocak Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içinde, samimi bir ortamda görüş ve önerileri dinledik. Katılan, destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hizmet üretmeye, gönüllere dokunmaya ve AK Parti'nin gücünü şehrimizin her köşesinde hissettirmeye devam edeceğiz.'

Toplantıda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ''AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil; milletle yol yürüyen, derdi olan, çözüm üreten büyük bir davadır. Bugün burada gördüğümüz tablo; bu davanın dimdik ayakta olduğunun, teşkilatlarımızın sahada güçlü olduğunun en açık göstergesidir.

Yerel yönetimler olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet etmeyi şeref biliyoruz. Pazaryeri'nde olduğu gibi Söğüt'te, Dodurga'da, Bilecik'in her köşesinde ortak akıl, istişare ve gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu birlik ve beraberlik ruhu olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Rabbim birliğimizi daim, yolumuzu açık etsin. Hep birlikte, daha güçlü yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.