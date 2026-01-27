Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Üstün, TMO'nun açıkladığı çeltik alım fiyatlarını 'Dağ fare doğurdu' sözleriyle eleştirerek, üreticinin maliyetler karşısında zor durumda kaldığını belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Mustafa Üstün, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı çeltik alım fiyatlarını değerlendirdi. Üstün, fiyatların üreticinin beklentilerini karşılamadığını belirterek, durumu 'Dağ fare doğurdu' sözleriyle özetledi.

Çeltik üretiminde mazot, gübre, ilaç, sulama ve işçilik giderlerinin artmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Üstün, açıklanan fiyatların bu maliyetleri karşılamada yetersiz kaldığını vurguladı. Özellikle Osmancık ve Cameo çeşitleri için piyasada zaten baskılanmış olan fiyatların, TMO rakamlarıyla resmileştirildiğini söyledi. Üstün, Proviste ve Diva gibi çeltik çeşitleri için fiyat açıklanmamasının üreticide belirsizlik yarattığını da belirtti. Ayrıca destekleme ödemelerinin ertelenmesi ve alım bedellerinin gecikmeli ödenmesinin üreticiyi daha da zor duruma soktuğunu dile getirdi.

Edirne Ovası'nda çeltik ekiminin geleceği konusunda ciddi kaygılar bulunduğunu aktaran Mustafa Üstün, 'Bugün çiftçi şu soruyu soruyor: 'Bu fiyatlarla seneye bu tarlayı eker miyiz?' Tarım stratejik bir alan ise fiyatlar da bu ciddiyetle belirlenmeli' dedi.