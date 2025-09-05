AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, Kaymakam Kadir Perçi ve İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Niksar’ın köylerini gezerek vatandaşlarla buluştu. Sulugöl’den Asar’a kadar yapılan hizmetleri inceleyen heyet, yeni projeler için talepleri dinledi.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, beraberindeki heyetle ilçeye bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Eraslan ve Tahsin Çavuş ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyaretlerde, Sulugöl, Işıklı, Boyluca, Hanyeri, Muhtardüzü ve Asar köylerinde incelemeler yapıldı.

Heyet, köylerde gerçekleştirilen yol, su, altyapı, eğitim ve sağlık yatırımlarını yerinde değerlendirirken, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Yeni projeler için görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde, köylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik planlamalar yapıldı.

Başkan Karataş, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, “AK Parti olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman vatandaşımızın yanındayız. Son yıllarda köylerimize ciddi yatırımlar yaptık; yollar, altyapı projeleri, eğitim ve sağlık hizmetleriyle yaşam standartlarını yükselttik. Devam eden projelerimizle bu hizmetleri daha da artıracağız. Amacımız, Niksar’ın her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve taleplerine hızlı çözümler üretmek” dedi.

Karataş, köylerin gelişiminin öncelik olduğunu vurgulayarak, AK Parti iktidarında kırsala yapılan yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.