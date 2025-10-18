AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda kentin öncelikli meseleleri, yürütülen projeler ve planlanan yatırımlar ele alındı.

GAMZE İSPİRLİ

ERZURUM / İGFA - Toplantıda konuşan Milletvekili Selami Altınok, Erzurum'un temel önceliklerinin kentsel dönüşüm ve istihdam olduğunu belirterek, 'Erzurum'un geleceğini şekillendirecek en önemli başlıklar kentsel dönüşüm ve işsizlikle mücadeledir. Bu alanlara odaklanacağız. Ayrıca hızlı tren projesi de yakından takip ediliyor ve mutlaka yapılacak.' dedi.



Eğitim ve sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini vurgulayan Altınok, 'Erzurumlu bir bakanın görevde olması kentimiz için büyük bir avantaj. Eğitim yatırımları sorunsuz şekilde sürüyor. Sulama barajlarının büyük kısmı tamamlanma aşamasında. Erzurum, sağlıkta da merkez il konumunda. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Palandöken Hastanesi'nin yerine yapılacak. Ayrıca Şükrüpaşa semtine 100 yataklı yeni bir hastane kazandırılacak.' ifadelerini kullandı.



Altınok, Erzurum'un askeri anlamda da güçleneceğini belirterek önemli bir gelişmeyi paylaştı:

'Tugay Komutanlığı yeniden Erzurum'a gelecek. Bu karar hem güvenlik hem de ekonomik açıdan şehir için büyük bir kazanç olacak.'



Turizm konusuna da değinen Altınok, Palandöken Kayak Merkezi'nin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in gayretleriyle önemli bir gelişim kaydettiğini belirtti. 'Palandöken artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen kış turizmi merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.' dedi.



Toplantıda söz alan Milletvekili Mehmet Emin Öz ise Erzurum'un sorunlarının çözümü ve istihdamın artırılması için bir ekip ruhu ile çalıştıklarını ifade ederek, 'Biz, Erzurum'un her alanda kalkınması için omuz omuza hareket eden bir kadroyuz.' şeklinde konuştu.