AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, annesi Bahtişah Özen'in vefat ettiğini duyurdu. Merhumenin cenazesi, 27 Şubat Cuma günü Ulucami'den kaldırılacak.
BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Refik Özen'in annesi Bahtişah Özen hayatını kaybetti.
Acısını sosyal medya hesabından duyuran Milletvekili Özen paylaşımında, 'Kıymetli annemiz Bahtişah Özen dünya vazifesini tamamlayıp, emaneti teslim etti' ifadelerine yer verdi.
Merhume Bahtişah Özen'in cenazesinin 27 Şubat Cuma günü Cuma namazına müteakiben Bursa Ulu Cami'nden kaldırılarak Baruthane Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: RSS