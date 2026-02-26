Bunlar da ilginizi çekebilir

Acısını sosyal medya hesabından duyuran Milletvekili Özen paylaşımında, 'Kıymetli annemiz Bahtişah Özen dünya vazifesini tamamlayıp, emaneti teslim etti' ifadelerine yer verdi.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Refik Özen'in annesi Bahtişah Özen hayatını kaybetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, annesi Bahtişah Özen'in vefat ettiğini duyurdu. Merhumenin cenazesi, 27 Şubat Cuma günü Ulucami'den kaldırılacak.

