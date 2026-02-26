İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ'da yaşanan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri Hocalı Anıtı önünde düzenlenen törenle andı. Törende birlik, dayanışma ve barış mesajları verildi.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ'da yaşanan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri düzenlediği törenle bir kez daha andı. Salih Omurtak Mahallesi'ndeki Hocalı Anıtı önünde gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Cavid İsmayil, Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Teşkilatı Başkanı Gürsel Özdemir, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN KINAY'DAN BARIŞ VE İNSANLIK VURGUSU

Saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Başkan Helil Kınay, Hocalı'da yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini belirtti.

'Bu acı sadece kan değil; hayatlar, anılar ve umutlar üzerinden de yaşandı' diyen Kınay, savaşın insanlık suçlarına yol açtığını ifade etti. 'Savaş öldürür, parçalar, yok eder; bizler ise barışı savunmalı ve masumları korumalıyız' sözleriyle barış mesajı verdi.

Anmaların hatırlamanın bir sorumluluk olduğunu dile getiren Kınay, geçmişten ders çıkararak geleceğe umutla bakmanın önemine dikkat çekti. 'Karabağlar, aynı toprak, aynı vatan, aynı inanç ve kardeşliğin parçasıdır. Birlikte geçmişten ders alarak geleceğe umutla yürüyelim' ifadelerini kullandı.

Cavid İsmayil, Hocalı faciasının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti. 'Karabağlar'ın gösterdiği dayanışma acımızı hafifletiyor ve geleceğe umut veriyor' dedi. İsa Ambarcı ise Azerbaycan'ın 45 günde işgal altındaki topraklarını geri almasını hatırlatarak şehit ve gazilere minnettarlığını dile getirdi. Gürsel Özdemir de Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

'MEN XOCALIYAM' GÖSTERİSİ

Konuşmaların ardından Azerbaycan Kültür Elçisi yönetmen Roza İbadova Kocamaz yönetiminde hazırlanan 'MEN Xocalıyam' adlı tiyatral dans gösterisi sahnelendi. Gösteri sonunda Başkan Kınay ve katılımcılar gökyüzüne güvercin bırakarak birlik ve barış mesajı verdi.

Program, Hocalı Anıtı'na kırmızı karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.