Etkinlikte, çocuklar hem Ramazan'ın güzelliğini yaşayacak hem de unutulmaz bir gün geçirecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin https://u.corum.bel.tr/tekne-orucu adresi üzerinden online kayıt olmaları gerekiyor.

Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlar sunulacak, eğlenceli çocuk şenlikleri ve birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek.

ÇORUM (İGFA) - Ramazan kültürünün küçük yaşlarda sevdirilmesi ve paylaşma bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, tekne orucu iftarında bir araya gelecek.

Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Tekne Orucu İftar Programı'nı bu yıl da düzenliyor.

