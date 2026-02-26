Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı kültür sanat etkinliklerinin konuğu Yazar ve Şair Hayati İnanç oldu.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sevgi Yukarıdan Gelir' adlı programda sevenleriyle buluşan İnanç, klasik Türk edebiyatından şiirler, beyitler ve hikayelerle geçmişten günümüze köprü kurarak dinleyenleri derin bir manevi yolculuğa çıkardı.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen programda, ünlü yazar kendi hayatından kesitleri de dinleyiciyle paylaştı ve Ramazan'ın maneviyatından, feyzinden ve Müslüman'ın hayatındaki yerinden bahsetti.

Programda konuşan Yazar İnanç, 'Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim hepimizi korktuklarımızdan emin kılsın. Allah bizi bize bırakmasın. İnsan ya Allah'a itaat eder ya da nefsine itaat eder. Nefsine itaat eden nefsi gibi olur. Mülkün sahibi de diyor ki nefsiniz bana düşmandır dikkat edin diyor. Nefsimiz olmasaydı yemezdik, içmezdik, çoğalmazdık, hayat devam etmezdi ama tamamen ona uyarsak da felaket tahmin edilebilir gibi olmaz' diye konuştu.

Yazar İnanç, 'Öyle bir ay geldi ki adı Ramazan. İnsanoğlu olarak eğer Ramazan'ın feyzini tam olarak anlayabilsek bütün bir yılın Ramazan olmasını isterdi. Özellikle yaşı büyük olan insanlar hatıralarını yokladıklarında şunu fark edecekler ki, geçmişte yaşanılan en derin hatıralar Ramazan ayındadır' ifadelerini kullandı.