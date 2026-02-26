Ramazan ayı kapsamında ilçe ziyaretleri gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Taraklı ve Sapanca'dan sonra bu kez Pamukova'da hemşerileriyle bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferini ilçelerde vatandaşlarla birlikte yaşayan Başkan Yusuf Alemdar, Pamukova'da esnafla, vatandaşla kucaklaştı ve iki önemli gelişmeyi paylaştı.

Bölgede binlerce kişinin sosyal yaşamına değer katacak Mekece Sosyal Tesisleri'nde sona yaklaşıldığını belirten Alemdar, ilçeye kazandıracakları yeni meydan projesi için de son hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

Başkan Alemdar, 'Pamukova'nın dokusuna yakışır bir meydan ve cami inşası için çalışmalarımız devam ediyor. Pamukova'mızın kültürel ve sosyal anlamda gelişmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Hayırlı olsun' dedi.

Alemdar'a Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Burak Çelik ve MHP Pamukova İlçe Başkanı Şükür Salih eşlik etti.

ADIM ADIM PAMUKOVA

Önce belediyeyi ziyaret eden Alemdar, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti ve talepleri dinleyerek talimatlarını yine sahadan verdi.

Çocuklarla, gençlerle vakit geçiren Başkan Alemdar, iki önemli gelişmeyi Pamukovalılarla paylaştı.

Başkan Alemdar, Büyükşehir'in hummalı bir çalışma yürüttüğü özel gün, davet, düğün, nişan gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği, bölgenin sosyal dokusuna değer katacak Mekece Sosyal Tesisleri'nin inşasında sona gelindiğini açıkladı.

MEYDAN VE CAMİ GELİYOR

Ayrıca ilçe halkının bir süredir beklediği projenin detaylarından bahseden Alemdar, Pamukova'ya içerisinde bir cami olan yeni bir meydan inşa etmek için çalışmaların yakında başlayacağını söyledi.

'VATANDAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Başkan Alemdar, 'Ramazan'ın bereketini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimize kattığı gücü tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Taraklı ve Sapanca'dan sonra Pamukova'ya geldik. Hemşerilerimizin içtenliği, samimiyeti bizim gönül köprülerimizi daha da güçlendirdi. Biz her zaman olduğu gibi yine sahadayız, vatandaşımızın yanındayız. İnşallah ilçemizi ve şehrimizi daha güzel günlere birlikte taşıyacağız' dedi.

PAMUKOVA'NIN KÜLTÜREL VE SOSYAL GELİŞİMİ:

İlçede devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Alemdar, 'Pamukovalı vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği, ilçenin dokusuna yakışır bir meydan ve cami inşası için çalışmalarımız devam ediyor. Meydanın yanı sıra Mekece Mahallemize kazandıracağımız sosyal tesis artık tamamlanmak üzere. Yüzde 75 seviyelerine geldik. Artık iç teşrifatı tamamlayıp bölge halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Pamukova'mızın kültürel ve sosyal anlamda gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Başkan Alemdar, ilçeyi adım adım turlayarak vatandaşlara 'Hayırlı Ramazanlar' diledi ve iftarı ilçede yaptı.