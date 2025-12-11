Mersin'in simge tarım ürünlerinden biri olan Mersin kan portakalı, Mersinden Kadın Kooperatifi'nin girişimiyle coğrafi işaret tesciline kavuştu.

MERSİN(İGFA) - Mersin'in simge tarım ürünü kan portakalı, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Kooperatifin 2022 yılında yaptığı başvuru, 2024 yılında sonuçlanarak tescil alırken, ürünle ilgili denetim ve izleme süreçleri de başarıyla tamamlandı. Bu süreçlerin bundan sonraki yıllarda düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor.

Mersin kan portakalı; yüksek C vitamini içeriği, güçlü antioksidan yapısı ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle dikkat çekmesinin yanı sıra, ekim alanlarının giderek daralması nedeniyle nesli tehdit altında olan önemli bir tarımsal miras olarak öne çıkıyor. Coğrafi işaret tescili ise yalnızca ekonomik katkı sağlamakla kalmayıp, ürünün biyolojik ve kültürel değerinin korunması açısından da büyük önem taşıyor.

TESCİL SÜRECİ ORTAK ÇALIŞMAYLA YÜRÜTÜLDÜ

Tescil çalışmaları; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mersin Ziraat Odası iş birliğiyle yürütüldü. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Kurucusu ve Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve ekibi de sürece bilimsel katkı ve rehberlik sundu. Coğrafi işaretin resmi başvuru ve hak sahibi ise Mersinden Kadın Kooperatifi oldu.

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Kan portakalı bu kentin topraklarında yetişen çok özel bir tarımsal mirastır. 2022'de başladığımız süreci ortak çalışmayla tamamladık ve 2024'te tescilimizi alarak bu değeri resmen koruma altına aldık.'

Seçer, hedeflerinin ekim alanlarını artırmak, üretimi korumak, çiftçileri bilinçlendirmek ve ürünün neslini güvence altına almak olduğunu belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili için de çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Kooperatifler İçin Örnek Bir Başarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, coğrafi işaret tescili alan kooperatif ve birlikler arasından beş kooperatifi pilot uygulama için belirledi. Bu kooperatiflerden birinin Mersinden Kadın Kooperatifi olması, kent adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Mersinden Kadın Kooperatifi, bu süreçle birlikte yalnızca Mersin kan portakalını korumayı değil, aynı zamanda Türkiye genelindeki kooperatiflere coğrafi işaret alanında örnek olmayı; yerel değerlerin kooperatifler eliyle markalaşmasına öncülük etmeyi amaçlıyor.