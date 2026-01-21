Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'deki bir kuruluş personeline ilişkin sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve tüm adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'deki bir kuruluşta görevli personelle ilgili sosyal medyada ve basında yer alan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık, olayın 2024 yılında İl Müdürlüğü tarafından tespit edildiğini ve derhal kapsamlı bir inceleme başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Bakanlık müfettişlerince yürütülen soruşturma sonucunda hem adli hem de idari süreçlerin titizlikle işletildiği vurgulandı. Bu süreç kapsamında ilgili personeller hakkında iş akdinin feshi, memuriyetten çıkarma ve üst sınırdan yevmiye cezaları dahil farklı işlemler uygulandığı, ayrıca ilgili kuruluş müdürünün idari görevinin sonlandırıldığı belirtildi.

Bakanlık, olayla ilgili tüm eylemlerin hem adli soruşturma hem de idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmeye devam ettiğini ve hiçbir ihmalin cezasız bırakılmayacağını açıkladı.