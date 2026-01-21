BURSA (İGFA) - Emeklilerin düşük maaş artış oranlarına karşı başlattığı protestolar yurt genelinde sürerken, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de CHP Mudanya İlçe Başkanlığı ile birlikte Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 Mudanya Şubesi öncülüğündeki eylemlerin 10'uncusu Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İsmet İnönü Heykeli'nin bulunduğu Mütareke Anıtı önünde bir araya gelen emekliler, haklarını anlatan konuşmalar yaparken,emeklilerin taleplerinin yalnızca kendileri için değil tüm toplum için adalet mücadelesi olduğunun altı çizildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 Mudanya Şube Başkanı Abdullah Azmi Önal, emeklilerin yaşadığı yoksulluğun, yarının çalışanlarını da bekleyen bir gelecek olduğuna dikkati çekerek, geri adım atmayacaklarını net bir dille ifade etti. Başkan Önal, Mudanya'daki eylemlerini 25 Ocak Cumartesi gününe kadar her gün saat 14:00'te Mütareke Meydanı'nda sürdüreceklerini duyurdu.