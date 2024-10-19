Aile hekimliği çalışanları Yönetmelik taslağının geri çekilmesi için Ankara’da miting düzenledi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük emeği sömürmek ve ücretleri kırpmayı hedefleyen taslak geri çekilmediği takdirde emekten gelen gücü kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmelik taslağına ilişkin miting düzenleyen 30’a yakın meslek örgütü 19 Ekim 2024 tarihinde Ankara Anıtpark’ta bir araya geldi. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının yanı sıra; Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,İyi Parti Ankara Milletvekili Dr. Eşref Fakıbaba, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de katıldı. Mitingde konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yönetmelik taslağının amacının, aile hekimlerinin ve aile hekimliği ebe ve hemşirelerinin meslek onuruyla oynamak, emeği sömürmek ve ücretleri formüller sayesinde kırpmak olduğunu söyledi. Dr. Derya Mengücük “Yıllardır duyan gören bakan yok diyoruz. Bu taslakta görüyoruz ki mantık ve vicdan da yok. Bilimden, koruyucu sağlık ve toplum sağlığından eser yok. Hak ve hukuk zaten baştan sona yok. Yönetmelik taslağının amacı çok açık. Güvencesini onurumuzla oynamak, emeğimizi sömürmek, zaten karşılığı olmayan ücretlerimizi formüllerle kırpmak ve iş güvencesini yok etmek. Tüm bunlara karşı cevabımızı bugün hep birlikte veriyoruz” diye konuştu.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme yönetmelik taslağının çalışanları haksız, hukuksuz kesintilerle karşı karşıya bıraktığını, mesleki onurlarıyla oynadığını dile getiren Dr. Derya Mengücük, “Bizim emeğimiz, mesleki itibarımız ve değerimiz formüllere sığmaz. Biz işimizi yapmaya çalışırken bu anlamsız formülleri, hesapları, yıldızları, puanları kabul etmiyoruz” dedi.

TOPLUM SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDİYOR

Söz konusu taslağın aynı zamanda toplum sağlığını da tehdit ettiğini ifade eden Dr. Derya Mengücük “Sağlık ve nitelikli sağlık hizmetinin, toplum sağlığının tehlikeye atılmasına razı olmayacağız. Güvenli, insanca, güvenceli, adil ve hakkaniyetli çalışma koşulları için mücadele etmekten, “sağlıkta şiddet sona ersin “demekten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Sağlık Bakanına, yetkililere, bürokratlara buradan seslenen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Bilime, tıbba aykırı, haksız ve hukuksuz taslağınızı geri çekin! Hakkımızı da mesleğimizin onurunu da sonuna kadar savunacağız! Birlik ve dayanışmayla karşı durmaya devam edeceğiz. Yönetmeliği kabul etmeyeceğiz. Taslak geri çekilmediği takdirde, emeğimizden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz” uyarısında bulundu.

Mitingde Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir’in konuşması da dikkat çekti.

“Bizi puanlamaya çalışan Bakanlığı biz puanlıyoruz”

Dr. Ahmet Kandemir, mitingdeki konuşmasında, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerini puanlamaya çalışmasına tepki göstererek, Bakanlık yöneticilerini puanladı:

Sağlık Bakanlığına Düşük Notlar:

Sağlıkta şiddete çözüm üretmek: 0Güvenli çalışma ortamı yaratmak: 0Angarya ve gereksiz iş yükünü önlemek: 0Aile hekimliğinin motivasyonunu artırmak: 0Özlük ve mali haklarımızı korumak: 0

Bakanlığın Tam Not Aldığı Konular:

Aile hekimliği cezalarını artırmak: 100Sözleşme feshini kolaylaştırmak: 100Şiddeti artıracak düzenlemeler yapmak: 100Çalışma barışını bozmak: 100Mesleki itibarı zedelemek: 100İsyan ettirip mitinglere zorlamak: 100

Dr. Kandemir, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, görevlerinin sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak olduğunu hatırlattı ve şunları ekledi: “O koltuklarda bizlerle birlikte vatandaşa hizmet etmek için varsınız. Asıl hizmeti veren biziz, bunu unutmayın! Hala geç değil, gelin aile hekimliğini hak ettiği yere getirelim.”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI DENEME TAHTASI DEĞİLDİR!

AHESEN olarak, masa başında hazırlanan taslakların sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayan Dr. Kandemir, uyarılarını şöyle dile getirdi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, kimsenin deneme tahtası değildir. Aile hekimliği, yıllardır düzgün kanunlarla yönetilemeyen bir alan, kimsenin deneme tahtası değildir. Şiddetten koruyamadığınız, angaryalarla boğduğunuz aile hekimleri, kimsenin kölesi değildir.

TALEBİMİZ BASİT VE NET: “GÜVENLİK VE ONURLU ÇALIŞMA ŞARTLARI”

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, mitingdeki mesajını şu sözlerle netleştirdi: “Biz sırça köşkler istemiyoruz. En temel hakkımız olan can güvenliğimizi ve mesleğimize yaraşır çalışma şartları istiyoruz. Hasta memnuniyetini istiyorsanız önce bunu yapın! Bu kadarını da yapamıyorsanız, taslaklarınızı da alın, o koltukları da boşaltın.”

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları, taleplerine karşılık bulamadıkça eylemlerin artarak devam edeceğini belirtti. Dr. Kandemir, bu sürecin sorumlusunun sağlık çalışanları değil, mevcut düzenlemeleri yapanlar olduğunu vurguladı.

Dr. Ahmet Kandemir, son olarak verdiği mesajla meslektaşlarını cesaretlendirdi: “AHESEN olarak hep yanınızdayız. Çekinmeyin, korkmayın, yalnız değilsiniz. YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ!”

Dr. Kandemir; “bu mitingin, sağlık çalışanları olarak bakanlığın hazırladığı yönetmelik taslağını geri çekmesi, sorunların dile getirilerek, çözüm üretilmesi için önemli bir adım olduğunu, bu güçlü adımın karşılık bulmaması halinde eylemlerin artarak ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.