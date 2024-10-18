Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı. İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Eylül ayında 67,14 puan olduANKARA (İGFA) - Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Eylül 2024 sonuçları açıklandı.

Bileşik Endeks, Eylül ayında bir önceki aya göre 0,05 puan azaldı ve 67,14 puana indi.

Faaliyet Endeksi, bir önceki aya göre 0,4 puan arttı ve 140,9 puan oldu. Güven Endeksi ise bir önceki aya göre değişmedi ve 30,03 puan olarak kaydedildi.

Beklenti Endeksi ise sınırlı düşüş göstermeye devam etti ve 0,4 puan azalarak 53,6 puana geriledi.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’ne göre, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Eylül ayında sınırlı ölçüde geriledi.

Raporda yüksek sezonda olunmasına rağmen faaliyetlerin eylül ayında da zayıf kaldığı vurgulanırken mevsimselliğin olumlu katkısının bu yıl görülmediğine de dikkat çekildi.

İç pazarda daralma daha çok hissedilirken, ihracat pazarlarında durağanlık devam etti.