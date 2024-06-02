PKU Aile Derneği ve Nutricia Türkiye iş birliğiyle çocuk şarkıları ve hikayeleriyle tanınan Ezo Sunal’ın da destekçisi olduğu “Bugünün Menüsünde Emek Var” farkındalık kampanyası hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kalıtsal metabolik hastalıkların beslenme tedavisine yönelik çözümler sunan Nutricia Türkiye, 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri (PKU) Günü’nde PKU Aile Derneği iş birliğiyle PKU hastalığı ve yaşam boyu düşük proteinli beslenmek zorunda olan tüm bireylerin sosyal hayatta karşılaştığı zorluklara ilişkin farkındalık oluşturma hedefiyle bir kampanyaya imza atarken, farklı beslenme tedavileri alan bireylerin yanında olmayı sürdürüyor.

Kalıtsal bir metabolik hastalık olan fenilketonüri, kısaca PKU, bireylerin yaşamları boyunca doğal proteinden kısıtlı bir diyet uygulamalarını gerektiriyor.

PKU'lu bireylerin sosyal yaşamlarını büyük ölçüde etkileyen bu özel beslenmeye uygun seçenekleri dışarıda yemek yerken bulmanın zorluklarından yola çıkılarak başlatılan kampanyada, yaşamın her alanında toplumsal farkındalığın önemi bir kez daha vurgulanıyor.

“Bugünün menüsünde emek var” farkındalık kampanyasına destek veren Ezo Sunal, PKU’lu bir genç ve annesiyle bir araya gelerek, günlük beslenme düzenlerine uyumun gerekliliğine dikkat çekmek amacıyla düşük proteinli yiyecek siparişi vermek üzere restoran, kafe ve pastane benzeri işletmelerle iletişime geçti.

Yapılan görüşmelerde hayatı boyunca yediklerine son derece dikkat etmesi gereken ve özellikle ev dışında kısıtlı alternatifleri bulunan PKU’lu bireylerin özel beslenme ihtiyaçlarına uygun yiyecekler bulmanın kolay olmadığının bir kez daha altı çizildi. Yumurtasız menemen, etsiz köfte, düşük proteinli un ile yumurtasız pasta olur mu sorusunun sık sık gündeme geldiği kampanyada, küçük detayların PKU’lu bireylerin günlük hayatlarında ne kadar önemli olduğu vurgulandı.