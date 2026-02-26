Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), dünyanın en prestijli yükseköğretim platformlarından biri olan Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2026'ya Hong Kong'da katılarak uluslararası akademik ağını genişletti. Gerçekleştirilen temaslar sonucunda 9 farklı ülkeden 11 üniversite ile akademik iş birliği anlaşması imzalandı.

AĞRI (İGFA) - APAIE 2026'ya AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nimetullah Aldemir katıldı.

Fuarda yapılan görüşmeler kapsamında; öğrenci değişim fırsatlarının artırılması, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. İmzalanan anlaşmaların yalnızca öğrenci hareketliliğini değil, aynı zamanda bilimsel üretim kapasitesini ve araştırma ağlarını da güçlendireceği ifade edildi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin yaptığı açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar attıklarını belirterek, 'Hong Kong'da gerçekleştirdiğimiz temaslar sonucunda 9 farklı ülkeden 11 üniversite ile iş birliği anlaşması imzalayarak küresel ağımızı önemli ölçüde genişlettik. Bu anlaşmalar sayesinde öğrencilerimize daha fazla değişim imkânı sunacak, akademik personelimiz için yeni iş birliği alanları oluşturacak ve ortak projelerle bilimsel üretim kapasitemizi artıracağız' dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin, bölgesel gücünü küresel ölçekte görünür kılma hedefi doğrultusunda uluslararasılaşma çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.