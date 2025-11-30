KAYMEK, teknoloji dünyasında güçlü bir adım atmak isteyen gençler için PYTHON Programlama Kursu imkânı sunuyor. Ücretsiz eğitim fırsatıyla, sınırlı kontenjanla sunulan kursa katılmak için kayıtlar devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki en önemli kuruluşlarından biri olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençlere nitelikli eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. KAYMEK, adeta '6. üniversite' gibi görev alarak şehri donanımlı hale getirmek amacıyla, gençlerin kariyerlerine yön verecek alanlarda eğitimler düzenliyor.

KAYMEK'in yeni PYTHON Programlama Kursu, teknolojinin yalnızca kullanıcısı olmak yerine, yazılım geliştiren ve veri bilimi ile makine öğrenimi (ML) gibi alanlarda güçlü bir bilgiye sahip olmak isteyenlere fırsat niteliği taşıyor. Bu ücretsiz eğitim programı, programlama dünyasına adım atmak isteyen herkes için mükemmel bir imkân sunuyor.

PYTHON, sadece popüler bir dil olmakla kalmıyor, aynı zamanda web uygulamaları, yazılım geliştirme ve veri analizi gibi geniş bir yelpazede kullanılıyor. KAYMEK'in sunduğu kurs sayesinde, katılımcılar hem programlamayı öğrenebilecek, hem de verimliliklerini arttıracak teknolojileri keşfedecek. Özellikle Excel'de kaybolanlar ve iş süreçlerini hızlandırmak isteyenler için bu kurs, 3 saatlik işi 3 saniyeye indiren çözümler sunuyor.

KAYMEK'in PYTHON Programlama Kursu'na kayıtlar için belirli günlerde gerçekleştirilen dersler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenecek. Kontenjan sınırlı olduğu için hızlı kayıt yapılması öneriliyor.

Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişimlerine büyük önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla şekillenen KAYMEK, şehrin eğitim alanındaki gücünü daha da pekiştiriyor. Kurs hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için KAYMEK Online adresi ziyaret edilebilecek.