Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün başarılı sporcularından Ahmet Bayram, 7'ncisi düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu’nda 16 KM’lik parkurda 40-49 yaş kategorisinde 2’nci olarak gümüş madalya kazandı. MANİSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde 7’nci Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, nefes nefese geçen mücadelelere sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başaralı atleti Ahmet Bayram da Uludağ’ın zirvesine yapılan koşuda 16 KM’lik parkurda mücadele etti. 1.368 sporcu arasında genel klasmanda 9’uncu olma başarısı gösteren Ahmet Bayram, 40-49 yaş kategorisinde ise 2’nci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.



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