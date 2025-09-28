Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. GL Platform tarafından 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek fuar, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de en büyük tarım vitrini olacak.BURSA (İGFA) - AgroGreen Bursa ilk yılında Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambia gibi ülkelerden satın almacı ağırlayacak. Özellikle Nijerya’dan gelecek üst düzey heyetler, Türk tarım sektörüyle yeni iş birliği ve yatırım fırsatları yaratmak için Bursa’da bir araya gelecek.

NİJERYA’DAN İKİ KRİTİK HEYET BURSA’DA

Fuarın en dikkat çeken uluslararası katılımcılarından biri Abuja Ticaret Odası Tarım Üreticileri Heyeti olacak. Heyet, Nijerya’nın önde gelen tarım üretici firmalarından oluşan heyete, Abuja Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dr. Sijuade Kayode eşlik edecek. Abuja heyeti, Türk tarım sektörünü yakından tanıyarak teknoloji transferi, ikili ticaret ve yatırım olanaklarını değerlendirmeyi hedefliyor. Türk üreticiler için de bu ziyaret, yeni ihracat pazarları ve ortaklıklar açısından büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Bir diğer önemli katılım ise Nijerya’nın 19 eyaletinde tarımsal kalkınma projelerinden sorumlu olan CORPENHAGEN kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek. Başkan Yardımcısı Büyükelçi Abdulkadir Musa’nın eşlik edeceği heyet, fuarda özel bir stant açarak Türkiye ile Nijerya arasında tarımsal kalkınma ve yatırım iş birliklerini güçlendirecek.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, AgroGreen Bursa’nın Türkiye ile uluslararası pazarlar arasında uzun vadeli tarımsal iş birliklerinin başlangıç noktası olmayı hedeflediğini söyledi. Ceylan “Uluslararası heyetler, sektör temsilcileri ve üreticileri aynı çatı altında buluşturacak AgroGreen Bursa, tarımda yeni ihracat kapılarının açılmasına öncülük edecek” dedi.

Bu arada fuar kapsamında tarım, hayvancılık, süt ve sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, canlı hayvan ve tarımsal makineler gibi çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sergileneceği, Ayrıca Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) iş birliğinde düzenlenecek paneller ve uygulama alanlarıyla, sektör temsilcilerine yeni bilgi ve deneyimler sunulacağı da öğrenildi.