Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Muş'ta düzenlenen Okullar Arası Küçükler Güreş Grup Şampiyonası'nda turnuvayı 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Ağrılı sporcular, performanslarıyla dikkat çekti.

Elde edilen bu sonuçlarla Ağrı, güreşte altyapı gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Şampiyonada dereceye giren; Resul Günay (34 kg) birinci, Abdullah Polat (68 kg) birinci, Aras Tanrıverdi (34 kg) üçüncü, Yusuf Demir (41 kg) ise üçüncü oldu.

Antrenör Murat Bayram'ın sporcular üzerindeki emeğinin de öne çıktığı sonuçlarla Bolu'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan sporcular, Ağrı'yı ulusal düzeyde temsil etmeye hak kazandı.