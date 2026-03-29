KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlenen Kökbörü Oyunları'nda ata sporunun heyecanına ortak oldu, kökbörü nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Başkan Büyükkılıç, kente renk katan Kökbörü Oyunları'nın Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kayseri; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ve geniş paydaş desteğiyle, köklü Türk geleneğinin en heyecan verici sporlarından biri olan kökbörüye ev sahipliği yaparak tarihi bir organizasyona imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026', Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda büyük bir coşku ve yoğun katılımla düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılarak yakından takip ettiği organizasyon, görkemli bir seremoniyle başladı. Etkinliğe Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Kökbörü Asbaşkanı Ali Peksemerci, ilçe belediye başkanları, şehir protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın etkileyici gösterisiyle renklenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Atlı sporcuların alana çıkışıyla birlikte heyecan doruğa ulaştı.

Kadim Türk kültürünün önemli bir mirası olan kökbörü, Erciyes'in eşsiz atmosferinde yeniden hayat buldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen atlı sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda; güç, denge, hız ve takım uyumu ön plana çıktı. İzleyicilere adeta nefes kesen anlar yaşatan karşılaşmalar, sporun yanı sıra kültürel bir şölen niteliği taşıdı.

YÜZLER GÜLÜYOR

Organizasyonu büyük bir ilgiyle takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in bu sezon önemli bir dönem yaşadığını, 3 milyonu aşkın ziyaretçi ile kayak merkezinin beklentinin üzerinde cevap verdiğini ve yüzleri güldürdüğünü kaydetti. Başkan Büyükkılıç, yapılacak yeni yatırımlarla Erciyes'in yılın 12 ayı faaliyet göstermesi için gayret edeceklerini söyleyerek, Erciyes'e nefes aldıracak 8,2 kilometrelik yapılacak alternatif yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Erciyes'in 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğu ile dünyada kendisinden söz ettiren 25 kayak merkezi arasında yer alan Türkiye'den tek kayak merkezi olarak söz ettirdiğini vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, kente renk katan Kökbörü Oyunları'nın Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığına önemli katkı sağladığını ifade ederek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Ayrıca 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı için gayretlerinin de sürdüğünü anımsatan Büyükkılıç, Nisan ayında ACES yetkililerinin kentte misafir edileceğinden bahsetti.