Kozluk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Çelik Fişek, hasta memnuniyeti ve CİMER değerlendirmeleriyle teşekkür belgesi aldı. Başhekim Dr. Fırat Güneş tarafından takdim edildi.

BATMAN (İGFA) - Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Çelik Fişek, hasta ve hasta yakınlarından gelen genel memnuniyet bildirimleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan değerlendirmeler doğrultusunda teşekkür belgesine layık görüldü.

Hastaların ilettiği olumlu geri bildirimler ve genel hasta memnuniyet oranlarının yüksekliği üzerine, Hastane Başhekimi Dr. Fırat Güneş tarafından Uz. Dr. Nevin Çelik Fişek'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Başhekim Dr. Fırat Güneş, hasta odaklı sağlık hizmetinin önemine vurgu yaparak, özverili çalışmaları ve çocuk hastalarla kurduğu güçlü iletişim dolayısıyla Uz. Dr. Nevin Çelik Fişek'e teşekkür etti.

Kozluk Devlet Hastanesi yönetimi, hasta memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.