İpsala Kaymakamlığı, Ramazan ayı münasebetiyle ilçe merkezi, belde ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi 1200 aileye ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayı öncesinde İpsala Kaymakamlığı anlamlı bir sosyal destek projesini hayata geçirdi. Kaymakamlık tarafından titizlikle hazırlanan ve temel gıda maddelerinden oluşan koliler, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına bereket katacak.

İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, gıda yardımlarının sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmadığı; tüm belde ve köylerde belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri kapsadığı bildirildi. Ekipler, Ramazan ayı boyunca yardımların eksiksiz bir şekilde hak sahiplerine ulaştırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kaymakamlık, bu çalışmayla ailelerin mutfak giderlerine katkı sağlamayı ve Ramazan ayını daha huzurlu geçirmelerine destek olmayı hedefliyor. Dağıtımların planlanan takvim dahilinde hızlı bir şekilde tamamlanacağı öğrenildi.