Göreve geldiği günden bu yana Osmangazi'yi mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın bu haftaki durağı Alemdar Mahallesi oldu.

BURSA (İGFA) - Vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyebilmek amacıyla her Cuma günü bir mahalle ziyareti programı düzenleyen Başkan Erkan Aydın, bu hafta Alemdar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaretine Alemdar Mahallesi Hacı Bayram Camii'nde kıldığı Cuma namazıyla başlayan Aydın, namazın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle sakinleri, bölgelerine yönelik talep ve önerilerini doğrudan Başkan Aydın'a iletme fırsatı buldu. Vatandaşların dile getirdiği konuları tek tek not alan Aydın, iletilen taleplerin en kısa sürede değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını sözünü verdi.

Mahalle buluşmasının ardından Alemdar Mahalle Muhtarlığı'nı da ziyaret eden Başkan Aydın, Muhtar İlyas Tırmık ile bir araya gelerek mahallede hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşlara daha kaliteli ve beklentilere uygun hizmetler sunabilmek adına Osmangazi'yi mahalle mahalle gezdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Geleneksel hale gelen Cuma ziyaretleri kapsamında bu hafta Alemdar Mahallesi'ni ziyaret ettik. Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldik. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek not aldık ve bu talepleri en kısa sürede yerine getireceğimizin sözünü verdik. Alemdar Mahalle Muhtarımızı da makamında ziyaret ettik. Daha güzel bir Osmangazi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor' diye konuştu.

Başkan Erkan Aydın'ın mahallelerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alemdar Mahallesi sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.