Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, belediyenin 2024 Mart - 2025 Aralık dönemine ait mali tablo ve faaliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Toplam gelir 713 milyon TL, toplam gider 734 milyon TL olarak açıklandı, belediyenin borcu ise 30 milyon TL olarak duyuruldu.

MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi, 2024 - 2025 dönemine ait mali tablo ve faaliyet verilerini belediye hizmet binasına asarak halka duyurdu.

Belediye tarafından açıklanan afişte, gelir, gider ve borç bilgileri şeffaflık ilkesi doğrultusunda ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, verilerle ilgili yaptığı açıklamada, toplam gelir 713 milyon 614 bin TL, toplam gider 734 milyon 735 bin TL ve belediyenin toplam borcunun 30 milyon TL olduğunu duyurdu. Başkan Durmuş, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na borç bulunmadığını, personele yönelik ücret ve kıdem tazminatı borcunun da olmadığını vurguladı.

Şeffaf belediyecilik anlayışına dikkat çeken Başkan Durmuş, 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşehrilerimize karşı en büyük sorumluluğumuzun şeffaflık olduğuna inanıyoruz. Her kuruşu Dalaman için harcadık, harcamaya da devam edeceğiz. Mali disiplinimizi korurken yatırımlarımızı da sürdürdük. 7 temel atma ve 24 projeyle ilçemizde değişim sürecini başlattık. Kaynaklarımızı planlı, dikkatli ve Dalaman'ın önceliklerine göre kullanmaya devam edeceğiz. Bu bütçe milletin bütçesidir; emanetin bilinciyle hareket ediyoruz' dedi.

Başkan Durmuş, mali verilerin düzenli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini söyledi.