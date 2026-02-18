İzmir'de Narlıdere Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki ibadethanelerin avluları, bahçeleri ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerin avluları ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında cami avluları ve bahçeler titizlikle süpürüldü, yıkandı ve detaylı şekilde temizlendi.

Çevre düzenlemeleri de yapılarak Ramazan ayının manevi atmosferine yakışır bir ortam oluşturuldu.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek, 'Ramazan ayı, toplumsal dayanışmamızı ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz en kıymetli zamanlarımızdandır. Bu kutsal ayın maneviyatına yakışır bir ortam sunmak adına, komşularımızın ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için tüm ibadethanelerimizde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Tüm komşularımıza, vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum' diye konuştu.