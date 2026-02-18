Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Konut A.Ş. tarafından projelendirilen Kartepe Kent Konut Evleri, planlanan inşa takvimi doğrultusunda hızla ilerliyor. 12 blok ve toplam 144 konuttan oluşan projede ilerleme oranı yüzde 51'e ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut'un güvencesiyle Kartepe Sarımeşe Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Kartepe Kent Konut Evleri projesinde inşaat çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Kocaeli'nin gözde yerleşim alanlarından biri olmaya aday projede hem altyapı hem de üstyapı imalatları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Güncel imalatta ilerleme oranının yüzde 51'e ulaştığı projede 10 blokta çatı imalatı tamamlanırken, 2 blokta çatı karkas, istinat duvarları ve ihata duvarları, mermer ve seramik döşeme, mantolama, alçı sıva ve kaba sıva imalatları ile mekanik ve elektrik işlerindeki çalışmalar devam ediyor.

12 BLOK VE 144 KONUTTAN OLUŞUYOR

Modern mimari çizgilerle tasarlanan proje, 12 blokta toplam 144 konuttan oluşuyor. Kartepe Evleri; sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, spor salonu, otoparklar ve peyzaj düzenlemeleriyle donatılmış yeni bir yaşam alanı olarak bölgeye değer katacak. Kent Konut'un vizyonu doğrultusunda şekillenen projenin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.