Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yaptığı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi’nin 6’ncısı Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.KONYA (İGFA) - Merkezi Konya’da bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin (AgriCities) 6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi Erzurum’da başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dünyada tarımın stratejik bir alan haline geldiğine değindi.

Pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Sekmen, “Tabii bu arada gıda güvenliği, iklim değişikliği, artan nüfus ve enerji krizleri tarımın önemini daha da artırmaktadır. İklim değişikliğinin getirdiği sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz. Bu bakımdan tarıma daha çok önem vermemiz gerektiğini, hele hele mikro bazda alacağımız tedbirleri belediyelerin gözetiminde, denetiminde daha faydalı hale getireceğimizi hep beraber hissediyoruz. Bu nedenle tarımı sadece bir üretim sektörü değil, geleceğimizin garantisi olarak görmek zorundayız. Biz belediyeler çiftçimizin yanında olmalı, üreticimizin sadece destekleyen değil aynı zamanda yönlendiren ve örgütleyen bir aktör olmalıyız. Böyle bir toplantının Erzurum’da tertip edilmesinden dolayı AgriCities Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TARIMSAL ÜRETİMİ AYAKTA TUTAN İKLİM DENGESİ BOZULUYOR”

AgriCities ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih boyunca ilim ve irfanın, kahramanlık ve direnişin kalesi olmuş Erzurum’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinin artık dünyanın her köşesinde hissedildiğine vurgu yapan Başkan Altay, “Su kaynaklarımız hızla azalıyor, tarımsal üretimi ayakta tutan iklim dengesi bozuluyor. Gıda güvenliği ciddi şekilde tehdit altına girdi. Yalnızca gelecek için değil, bugün için bile kritik bir sorunla karşı karşıyayız. Artan sıcaklıklar, kuraklık ve su kıtlığı nedeniyle tarım alanlarımız ciddi bir risk altında bulunuyor. İklim kuşaklarının kuzeye doğru kaymasıyla birlikte, geleneksel olarak belli bölgelerde yetiştirilen ürünler artık farklı coğrafyalara taşınmak zorunda kaldı. Bu da şehirlerimizi tarımsal üretim açısından giderek daha elverişsiz hale getiriyor” açıklamalarını yaptı.

“ULUSLARARASI KURULUŞLARIN, DEVLETLERİN VE YEREL YÖNETİMLERİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DAHA ETKİN ADIMLAR ATMASI GEREKMEKTEDİR”

Başkan Altay, yalnızca iklim krizinin değil; savaşlar ve çatışmaların da dünya üzerinde, gıda güvenliği üzerinde büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, “Hepimizin hatırladığı Ukrayna-Rusya gıda koridoru krizi, bize tarımın ve gıda güvenliğinin sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik ve siyasi bir unsur olduğunu bir kez daha gösterdi. Milyonlarca insanın sofrasına ulaşacak ekmeğin, savaşlar nedeniyle nasıl tehlikeye girdiğini hepimiz yakından görmüş olduk. Bu tablo, gıda güvenliğinin artık ulusal güvenlikten ve küresel barıştan ayrı düşünülemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Geçmiş yıllarda yaşadığımız iklim krizleri, salgınlar ve küresel ölçekteki ekonomik dalgalanmaların önemli bir gerçeği gösterdiğini söyledi. Toprağa ve suya sahip çıkan toplum geleceğine de sahip çıkar. Bu anlayışla kadim şehrimiz Erzurum’da düzenlenen kongrenin yalnızca tarımsal üretim açısından değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma, sürdürülebilir kalkınma ve insani değerlen güçlenmesine de vesile olmasına niyaz ediyorum. Kongrenin ilimize, ülkemize ve tarım sektörüne hayırlara vesile olmasını diliyor, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekerek, “2024 yılı son 53 yılın en sıcak yılı olarak tarihe geçti. Yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6.3 azaldı. Bununla birlikte küresel ısınma kaynaklı olarak 2050 yılına kadar orman yangınlarında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış bekleniyor. 2050 yılına ülke ve dünya nüfusumuz yaklaşık yüzde 25 oranında artış gösterecek. Bu nüfus beslemek için bugünden yüzde 65-70 daha çok gıdaya ve bunu üretmek için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız var. Bu sürecin altından kalkacak üreticilerimizde büyük bir azim olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.

“SEKTÖRÜ KORUMAK İÇİN RİSKLERE KARŞI DAYANIKLI POLİTİKALAR ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Bakanlık olarak bundan sonraki süreçte sektörü korumak için risklere karşı dayanıklı politikalar üretmeye devam ettiklerini kaydeden Gümen, “Geldiğimiz noktada 86 milyon vatandaşımızın ve turistlerin gıda ihtiyacını sorunsuz şekilde karşıladık. Ayrıca 32.6 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı yaparak ülke ekonomimize katkı sağladık. Bu çalışmaların sonucunda Avrupa’nın en büyük tarımsal üretim gücü olurken dünyanın da en büyük yedinci tarım ekonomisi olmayı başardık. 6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi’nin sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyor, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen AgriCities Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda katılımcının yer aldığı kongre 4 Eylül Perşembe günü sona erecek.