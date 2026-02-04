Sektörün üst üste üçüncü kez verdiği bu takdir, AGFA HealthCare'in 'önce klinisyen' taahhüdünü ve bağlantılı, yüksek performanslı görüntüleme ortamlarını güçlendirmedeki liderliğini pekiştiriyor.

ACCESS Newswire / MORTSEL, BELÇİKA (İGFA) - AGFA HealthCare bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nde üç Enterprise Imagingsegmentinde Best in KLAS® 2026 seçildiğini, iki ödülün üst üste ikinci kez kazanıldığını ve bunun şirketin dünya çapındaki sağlık kuruluşları tarafından güvenilen 'önce klinisyen' odaklı görüntüleme çözümleri sunmadaki devam eden liderliğinin altını çizdiğini duyurdu.

Bu takdir, sağlık hizmeti sağlayıcılarının sesini bağımsız, veri odaklı içgörülerle duyurarak otuz yılı geride bırakan KLAS Research'ün 30. yıl dönümünü kutladığı bir dönemde geldi.

AGFA HealthCare'in Best in KLAS ayrıcalıkları, klinisyenlerin iş akışlarında kalmalarını sağlamak, görüntüleme iş akışlarındaki karmaşıklığı azaltmak ve görüntülere ve verilere bağlantılı, yüksek performanslı erişim yoluyla güvenli klinik karar almayı mümkün kılmak için tasarlanan Kurumsal Görüntüleme platformunun güçlü müşteri onayını yansıtmaktadır.

BEST İN KLAS® - KURUMSAL GÖRÜNTÜLEME (ABD)

Radyoloji için Kurumsal G ö rüntü leme: PACS (Resim Arşivleme ve İletişim Sistemleri) (Küçük - 300 bin tetkik altı) segmentinde %93,2 puanla 1. sırada.

PACS (Resim Arşivleme ve İletişim Sistemleri) (Küçük - 300 bin tetkik altı) segmentinde %93,2 puanla 1. sırada. XERO ® G ö rüntüleyici: Evrensel Görüntüleyici (Görüntüleme) segmentinde %92,1 puanla üst üste üçüncü kez 1. sırada.

Evrensel Görüntüleyici (Görüntüleme) segmentinde %92,1 puanla üst üste üçüncü kez 1. sırada. Kurumsal Görüntüleme VNA: VNA (Satıcıdan Bağımsız Arşiv) segmentinde %89,8 puanla üst üste ikinci kez 1. sırada.

AGFA HealthCare Başkanı Nathalie McCaughley, 'Birden fazla kez üst üste kazanılanlar da dahil olmak üzere üç Kurumsal Görüntüleme segmentinde tanınmak, 'önce klinisyen' stratejimizin güçlü bir teyididir,' dedi. 'Sağlık kuruluşları, klinisyenleri günlük çalışmalarında gerçekten destekleyen görüntüleme ortamları sunmamız ve aynı zamanda BT (Bilgi Teknolojileri) ve klinik liderlerin güven, performans ve uzun vadeli vizyonla faaliyet göstermelerini sağlamamız konusunda bize güveniyor. Bu takdir, ortaklıklarımızın gücünü ve bakım ekiplerini bağlantılı, akıllı görüntüleme yoluyla güçlendirmeye olan sarsılmaz odağımızı yansıtmaktadır.'

Ödüller hakkında yorum yapan KLAS Research CEO'su Adam Gale şunları söyledi: 'Best in KLAS kazananları geçtiğimiz yıl müşterilerinin güvenini kazandı. Bu takdirle, önümüzdeki aylarda sağlık teknolojisi ve hizmetlerinde ortaklık yoluyla mükemmellik standardını belirliyorlar.'

KLAS Research Görüntüleme Başkan Yardımcısı Monique Rasband şunları ekledi: 'AGFA HealthCare'in birden fazla Kurumsal Görüntüleme segmentindeki güçlü performansı, tutarlı müşteri geri bildirimlerini yansıtmaktadır. Kuruluşlar, görüntüleme ekiplerinin bugün verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olurken gelecekteki büyüme ve inovasyon için net bir yol sağlayan çözümlerin değerini kabul etmektedir.'

Best in KLAS ödülleri, sağlık hizmeti sağlayıcılarından gelen doğrudan geri bildirimlere dayanır ve ortaklık, performans ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt verme yoluyla tutarlı bir şekilde mükemmellik gösteren satıcıları takdir eder.

AGFA HealthCare, ölçeklenebilir, bağlantılı, akıllı ve insan merkezli görüntülemeyi ilerletmeye yönelik devam eden taahhüdünün bir parçası olarak Best in KLAS takdirini HIMSS (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) 2026 sırasında müşterileri ve ortaklarıyla birlikte kutlayacak.

AGFA HEALTHCARE HAKKINDA

AGFA HealthCare'de, klinik verimlilik ile kaliteli hasta bakımı arasındaki kritik dengeyi kurmanın klinisyen deneyimiyle başladığını anlıyoruz. Klinisyenlerin vakalarına tamamen odaklanmalarının, tüm enerjilerini kendinden emin, bilinçli teşhisler koymaya kanalize etmelerinin ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Kurumsal Görüntüleme platformumuzu engel teşkil eden bariyerleri ortadan kaldırmak için tasarladık. Dikkat dağıtıcı unsurlar eriyip gittiğinde, teknoloji kişinin düşünce sürecinin bir uzantısı gibi hissedilir ve her klinisyen zanaatının zirvesinde performans göstermek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olur. Akışta yaşam budur.

Bu inanç, klinisyenleri güçlendirmek ve deneyimlerini yükseltmek için tasarlanan Misyonumuz, Vizyonumuz ve Müşteri Teslimat İlkelerimiz tarafından yönlendirilen yaptığımız her şeyi şekillendirir.

AGFA HealthCare, Agfa-Gevaert Grubu'nun bir bölümüdür. AGFA HealthCare hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.agfahealthcare.com adresini ziyaret edin ve bizi LinkedIn'de takip edin.

AGFA ve Agfa eşkenar dörtgeni, Agfa-Gevaert N.V. Belçika veya iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. XERO, Agfa HealthCare N.V. Belçika veya iştiraklerinin tescilli ticari markasıdır. Burada yer alan tüm bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve bu yayında açıklanan ürün ve hizmetlerin özellikleri önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Ürünler ve hizmetler bölgenizde mevcut olmayabilir. Uygunluk bilgisi için lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. AGFA HealthCare mümkün olduğunca doğru bilgi sağlamak için özenle çabalar ancak herhangi bir yazım hatasından sorumlu tutulamaz.

KLAS RESEARCH HAKKINDA

KLAS Research, sağlık hizmeti sağlayıcılarının sesini duyurarak küresel sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmeye adanmış lider bir sağlık BT (Bilgi Teknolojileri) veri ve içgörü şirketidir. 2026'da 30. yıl dönümünü kutlayan KLAS, doğrudan müşteri geri bildirimlerine dayalı bağımsız araştırmalar yoluyla satıcı performansını değerlendirir.

Best in KLAS®, KLAS Research'ün tescilli ticari markasıdır.

KAYNAK: Agfa HealthCare