Afrika’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı dağıtan Avrupa Merkezli Help Yetim Derneği aynı zamanda yetim çocukları da sevindirdi.TANZANYA (İGFA) - Kurban Bayramı dolayısıyla kurban eti dağıtımı, gıda paketi ile Kur’an-ı Kerim dağıtımı, yetim giydirme ve su kuyusu açma faaliyetleri için Tanzanya’ya giden Help Yetim heyeti, programın son gününde kırsal bölgelerden Giyanka bölgesinde yer alan, kırsal köylerde yaşayanlar için yardım paketleri hazırladı.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR İçinde pirinç, şeker, sıvı yağ, un ve tuz bulunan paketler, Help Yetim yetkililerince bölgedeki ailelere tek tek teslim edildi.

Help Yetim Derneği Genel Başkanı Cahit Ataş, Afrikalı aileler ile hayırseverler arasında yardımların ulaştırılması için köprü görevini yerine getirdiklerini söyledi. Ataş, hayırseverler tarafından kendilerine emanet edilen gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Afrika’nın farklı 14 noktasında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yardım paketlerinin olan mağduriyetlere etkisinin minimum seviyede olduğuna dikkat çeken Ataş, “Burada dağıtımı yaptığımız gıda paketleri çoğunluğu 5-6 kişiden oluşan aile fertlerine belki bir ay yetecek. İhtiyaçlarını karşılama endişesi taşımayacakları 3-4 haftaları olacak. Sonrası için tüm insanlarımıza çağrımızdır: temel ihtiyaç maddelerini, kendileri karşılayabilecekleri bir düzeye gelene kadar bu insanları unutmamalıyız.

Özellikle bu projeyi gerçekleştirmekte bize katkılarını sunan hayırseverlerden ricamızdır, bu hayırları yapmaya devam etsinler ve çevresindeki tüm tanıdıklarına, arkadaşlarına, ailelerine, akrabalarına bunu anlatsınlar. Bu sesi ve çığlığı herkese duyursunlar, yaptıkları hayrı aşsınlar ve bir yardım gönüllüsü olsunlar. İnşallah yapacakları çalışmalarla daha çok insana ve ihtiyaç sahibine ulaşacağız. Allah bu projeyi gerçekleştirme de bize katkıda bulunan herkesten razı olsun.” şeklinde konuştu.

YETİMHANE ZİYARETİ Giyanka bölgesinde yardım dağıtımının yanında yetimhane ziyaretinde de bulunduklarını anlatan Ataş, ulaştırılan yardımların devam edebilmesi ve yetim çocukların mağduriyetini minimize edilebilmesi açısından hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Yetim çocukları giydirerek onlara oyuncak dağıtımında bulunan Help Yetim ziyaret, etkinlik ve yardımlarla Afrikalı aile ve yetim çocuklara tarifi imkânsız mutluluklar yaşattı.