Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında afet konutlarına ilişkin ödeme planını açıkladı. 3+1 konutların 1 milyon 890 bin liradan satışa sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksitlerin 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada afet konutlarına ilişkin yeni ödeme modelini kamuoyuyla paylaştı.

Toplam 455 bin afet konutunun altyapı bedellerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalan tutar üzerinden de vatandaşlara yüzde 50 indirim uygulandığını ifade etti. Böylece altyapı dahil konut maliyetlerinin yaklaşık yüzde 65'inin devlet tarafından üstlenildiğini söyledi. Erdoğan, konutların ortalama 1 milyon 890 bin lira fiyatla sunulacağını, 3+1 konutlar için aylık taksit tutarının 8 bin 750 lira olacağını açıkladı. Ödemelerin anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacağını ve 18 yıl boyunca sabit, faizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Yaptığımız 455 bin Afet Konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz.



Peşin ödeme seçeneğine de değinen Erdoğan, Meclis'te yapılacak düzenlemeyle konutların yaklaşık 484 bin liradan, yani bedelin dörtte biri fiyatına alınabileceğini söyledi. Peşin alımda kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankalarının kolaylık sağlayacağını belirtti.

Köy evleriyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, bu konutlarda da altyapı maliyetlerinin devlet tarafından karşılanacağını ve maliyet üzerinden yüzde 50 indirim yapılacağını ifade etti. Köy konutlarında aylık ödemenin 8 bin 100 lira sabit taksit şeklinde 18 yıl süreceğini, peşin almak isteyenlerin ise 448 bin liradan konut sahibi olabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan modelle afet bölgelerinde vatandaşların konutlarına daha kolay erişiminin hedeflendiğini belirtti.