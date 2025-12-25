Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için daha nitelikli eğitim alanları oluşturmak amacıyla baştan sona yenilediği Halkevi Gençlik Merkezi'nde yeni bir projenin startını verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Halkevi Gençlik Merkezi Maya Atölyesi'nde hazırladığı 'A Takımı' adlı 3 boyutlu animasyon çizgi dizi projesi; afet bilincini çocuklara, gençlere ve yetişkinlere eğlenceli ve akıcı bir dille anlatmayı amaçlıyor.

Ana izleyici kitlesi 6-18 yaş grubu olarak belirlenen proje, yetişkinlerin de kendilerinde çok şey bulabileceği çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Toplam 26 bölümden oluşacak dizi, AFAD'ın afet hazırlık eğitimleri temel alınarak hazırlanıyor. Kursiyerler, Halkevi Gençlik Merkezi'nde verilen bu eğitimle hem toplum adına farkındalık oluşturuyor, hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

TAKDİR EDİLECEK BİR PROJE

Merkez, Maya Atölyesiyle takdir edilecek bir proje yapmasıyla da ön plana çıkıyor. Projenin çıkış noktası 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem ve sonrasında toplumda oluşan afet farkındalığı olarak belirlendi. Bu anlayışıyla genç yetenekler özellikle temasıyla dikkat çeken dizide korkutmadan, sıkmadan ancak işin ciddiyetini de göz ardı etmeden izleyiciye afetlere hazırlıklı olmanın önemini anlatmayı amaçlıyor.

'A Takımı' çizgi dizisinde her bölümde farklı bir tema ele alınıyor. Buna göre risk ve kapasite kavramlarından acil durum planlarına, deprem hazırlığından sel ve heyelan gibi afet türlerine kadar pek çok konu işleniyor. Dizi, afet bilincinin yanı sıra toplumsal dayanışma, teknolojiyi doğru kullanma, bağımlılıklardan uzak durma, çevre ve toplum bilinci gibi değerleri de hikâyesine dahil ediyor.

GENÇLER ÜRETİYOR, GENÇLER ANLATIYOR

Projede şu an 19-29 yaş aralığında 12 genç animasyon alanında eğitim alıyor. Bu isimler arasında Radyo, TV ve Sinema, Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde eğitim gören gençler bulunuyor. Atölyeye katılan gençlerden Zeynep Kölemen, 'Hayalimde animasyon tasarlamak vardı. Kursu görünce hemen başvurdum. Mülakatı geçince çok sevindim. Hocamız sayesinde kısa sürede büyük bir ilerleme kaydettik' derken, Ahmet Efe ise 'Sinemayı sadece kamerayla değil, animasyonla da anlatmak istiyordum. Buraya geldikten sonra animasyon üretmeye olan ilgim arttı. Teknik kadar düşünsel anlamda da yaratıcılığımız gelişti' dedi.

Maya Atölyesi, Halkevi Gençlik Merkezi'nin farklı eğitimlerinden de yararlanıyor. Bu bağlamda tiyatro kulübünden 16 öğrenci, animasyon oyunculuğu konusunda projeye destek veriyor.