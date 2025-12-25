İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Yapay Zekâ Çağında Yeni Medya ve Dijital Sanat' masterclass programı, Refik Anadol'un sergileri kapsamında Atlas Pavyon Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un 'Şifanın Algısı' ve 'Makine Rüyaları: Ege' sergileri kapsamında düzenlenen 'Yapay Zekâ Çağında Yeni Medya ve Dijital Sanat' başlıklı masterclass programı, Kültürpark Atlas Pavyon Sanat Galerisi'nde yapıldı. Folkart iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, akademi ve sanat dünyasını bir araya getirdi.

Programa, Refik Anadol çevrimiçi olarak katılırken; Etkinlik İletişimi Stratejisti Cengiz Ayyıldız, akademisyen ve sanatçı Prof. Dr. Selçuk Artut, küratör Ayşe Demirci ile akademisyen ve multimedya sanatçısı İrem Çoban konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliği, İzmir'deki üniversitelerin İletişim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden akademisyenler ile lisans ve lisansüstü öğrenciler takip etti.

Günün ilk oturumunda dijital deneyim ekonomisi ele alındı. Cengiz Ayyıldız, yapay zekânın ve dijital sanatın küresel ölçekte hızla büyüyen bir ekonomi yarattığını belirterek, deneyimsel dijital sanat pazarının 2030'a kadar 60 milyar doların üzerine çıkmasının öngörüldüğünü aktardı.

Programın ikinci bölümünde yeni medya sanatının küratöryel ve sergileme boyutları masaya yatırıldı. Küratör Ayşe Demirci, eser ve mekân ilişkisini değerlendirirken, İrem Çoban dijital eserlerin üretim ve sergileme süreçlerine dair deneyimlerini paylaştı. Prof. Dr. Selçuk Artut ise yapay zekâ araçlarıyla uygulamalı görüntü oluşturma atölyesi gerçekleştirdi.

Masterclass'ın kapanışında Refik Anadol, 'Sanatın Geleceği, Veri ve Bilinç' başlıklı söyleşide veri, yapay zekâ ve kolektif bilinç kavramlarını ele aldı. İzmir'e duyduğu özel bağı dile getiren Anadol, yapım aşamasındaki Dataland Yapay Zekâ Müzesi projesine ilişkin de bilgiler paylaştı.