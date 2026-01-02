Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüpheli bebek ölümü ve şiddete 5 tutuklama!

Yetkililer, vatandaşların meteorolojik olaylar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını ve resmi uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

AFAD, yüksek kar örtüsü ve dik yamaçlarda yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla da uyarılar gönderdi.

Şüpheli bebek ölümü ve şiddete 5 tutuklama!

Çığ tehlikesinin özellikle; Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane, Bayburt; İç Anadolu'da Sivas, Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari ile Güneydoğu Anadolu'da Siirt ve Şırnak'ta yoğun olacağı kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. AFAD, vatandaşları olası risklere karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Meteoroloji ve AFAD, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyardı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.