CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törende Saruhanlı'ya kazandırılan gençlik merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek tesisleri halkın kullanımına sunuldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonunu hayata geçirerek Saruhanlı'ya kazandırdığı dev yatırımları toplu açılış töreniyle hizmete sundu. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, törende 2025'in kayıplarla dolu bir yıl olduğunu hatırlatarak, hayatını kaybeden belediye başkanlarının isimlerini yeni projelerde yaşatacaklarını belirtti. Dutlulu, açılışı yapılan Muharrem Ekici Gençlik Merkezi'nde MABEM ve MASMEK kursları, konferans salonu, kütüphane ve atölyelerle 17 ilçede binlerce öğrencinin eğitim alacağını açıkladı.

SOSYAL YARDIM VE HALKIN YANINDA

Başkan Dutlulu, Mart ayında başlayacak 'Manisa Şehir Kartı' ile sosyal yardımların artırılacağını ve 10 ilçedeki 11 Kent Lokantası ile vatandaşlara uygun fiyatlı yemek sunulacağını duyurdu. Halk Mandıra ile et, süt ve peynir gibi ürünlerin piyasa fiyatının neredeyse yarısına sunulduğunu belirtti. Dutlulu, Manisa merkezde kültür ve sanat merkezi inşa edileceğini, şehit ve merhum belediye başkanlarının isimlerinin yeni projelerde yaşatılacağını açıkladı. Ayrıca çeşitli ilçelerde gençlik merkezlerinin ve kültür tesislerinin açılacağını kaydetti.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN VEFA MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında Saruhanlı'nın verdiği kayıplara değinerek, Merhum Muharrem Ekici, Güney Temiz, Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek'in isimlerini yaşatacak bu eserlerin açılışının önemine vurgu yaptı. Özel, Halk Mandıra ve Kent Lokantaları sayesinde vatandaşın günlük gıda ve yemek ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılandığını ifade etti.

Törenin sonunda Muharrem Ekici Gençlik Merkezi, Halk Ekmek, Halk Mandıra ve Kent Lokantası'nın açılış kurdelası kesildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gençlik merkezinde eğitim alan öğrenciler ve kursiyerlerle bir araya gelerek tesisleri inceledi.