ANKARA (İGFA) - Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerde sürüyor.

Yaşanan sarsıntı sonrasında Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı.

Balıkesir İzmir Manisa ve İstanbul illerinde hissedilen depremle alakalı AFAD'dan açıklama geldi. Şu ana kadar 5'i 4 ile 5 büyüklüğünde olmak üzere toplamda 20 artçı deprem kaydedildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 319 personel ve 79 araç görev yaparken AFAD saha çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar 24 adet hasar ihbarı geldiği öğrenildi.

Enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarıldı bir kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.